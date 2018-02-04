Аэропорт Сеула встретил прибывших из России спортсменов российскими флагами
В предстартовые дни Зимней Олимпиады несколько сотен жителей Южной Кореи организовали торжественные встречи участников-олимпийцев, прибывающих из разных частей света в аэропорт Сеула, корейскими народными танцами и песнями, а также национальными флагами стран, откуда прибыли спортсмены. Несмотря на дисквалификацию и особые условия выступления российских атлетов, корейцы радушно встретили сборную России с российскими флагами в руках.
Одна из участниц акции поделилась, что прибыла в аэропорт Сеула оказать моральную поддержку российским спортсменам. "Я не сужу, справедливо или нет наказана сборная России, но я хочу, чтобы россияне почувствовали наше гостеприимство", - заявила кореянка, держа в руках российский флаг. Напомним, что олимпийцы из России, участвующие в биатлоне, шорт-треке, конькобежном и саночном спорте, прибыли в Южную Корею и уже являются полноправными жителями Олимпийской деревни.
Несмотря на дисквалификации, на предстоящей зимней Олимпиаде предполагается участие 168 представителей зимних видов спорта из России, которых будут называть олимпийскими атлетами из России и которые выступят под флагами МОК.
Одна из участниц акции поделилась, что прибыла в аэропорт Сеула оказать моральную поддержку российским спортсменам. "Я не сужу, справедливо или нет наказана сборная России, но я хочу, чтобы россияне почувствовали наше гостеприимство", - заявила кореянка, держа в руках российский флаг. Напомним, что олимпийцы из России, участвующие в биатлоне, шорт-треке, конькобежном и саночном спорте, прибыли в Южную Корею и уже являются полноправными жителями Олимпийской деревни.
Несмотря на дисквалификации, на предстоящей зимней Олимпиаде предполагается участие 168 представителей зимних видов спорта из России, которых будут называть олимпийскими атлетами из России и которые выступят под флагами МОК.
Автор: Артемов Сергей