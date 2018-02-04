Мистер Бин выставил на аукцион Mercedes 500E и Lancia Thema 8.32.
23 февраля на известном британском аукционе пустят с молотка один из самых известных мерседесов в истории. Роуэн Аткинсон, более известный как Мистер Бин, продаёт свой Mercedes-Benz 500 E, а также Lancia Thema с двигателем Ferrari.
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К сожалению, не уточняются причины для продажи столь редких машинам. Но стоит заметить, что на торгах время от времени появляются автомобили из коллекции Аткинсона. К примеру, год назад он продал свой внедорожник Land Rover Defender.
Согласно публичных данных аукциона, актёр купил подержанный Mercedes-Benz 500 E 1993 года выпуска с 326-сильным двигателем V8 в 2015 году. Роуэн славится своими автомобильными коллекциями, поэтому не удивительно, что это второй экземпляр модели, которым владеет актёр. Данный автомобиль нравится ему совмещением идеального состояния и тканево-кожаной отделкой салона.
Пробег продаваемой машины на данный момент составляет 80 500 километров.
Не менее ценным автомобилем можно считать Lancia Thema 8.32. Примечательно, что предлагаемый экземпляр сошёл с конвейера в 1989 году, последние семь лет им владел Аткинсон. Главной особенностью, которая привлекла актёра, стала велюровая отделка интерьера. В отличии от мерседеса пробег Lancia Thema не уточняется, однако на регулярное техобслуживание машины ушло около 20000 фунтов, сообщает За Рулём
Любопытен факт, что на этой неделе мелькнула новость об Арнольде Шварценеггере, который решил расстаться со своим Bugatti Veyron Grand Sport Roadster 2015 года выпуска за 2,5 млн долларов.
А на британских аукционах уже порядком примелькался кабриолет Audi принцессы Дианы, который постоянно выставляется на торги, что влечёт за собой рост цены.
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К сожалению, не уточняются причины для продажи столь редких машинам. Но стоит заметить, что на торгах время от времени появляются автомобили из коллекции Аткинсона. К примеру, год назад он продал свой внедорожник Land Rover Defender.
Согласно публичных данных аукциона, актёр купил подержанный Mercedes-Benz 500 E 1993 года выпуска с 326-сильным двигателем V8 в 2015 году. Роуэн славится своими автомобильными коллекциями, поэтому не удивительно, что это второй экземпляр модели, которым владеет актёр. Данный автомобиль нравится ему совмещением идеального состояния и тканево-кожаной отделкой салона.
Пробег продаваемой машины на данный момент составляет 80 500 километров.
Не менее ценным автомобилем можно считать Lancia Thema 8.32. Примечательно, что предлагаемый экземпляр сошёл с конвейера в 1989 году, последние семь лет им владел Аткинсон. Главной особенностью, которая привлекла актёра, стала велюровая отделка интерьера. В отличии от мерседеса пробег Lancia Thema не уточняется, однако на регулярное техобслуживание машины ушло около 20000 фунтов, сообщает За Рулём
Любопытен факт, что на этой неделе мелькнула новость об Арнольде Шварценеггере, который решил расстаться со своим Bugatti Veyron Grand Sport Roadster 2015 года выпуска за 2,5 млн долларов.
А на британских аукционах уже порядком примелькался кабриолет Audi принцессы Дианы, который постоянно выставляется на торги, что влечёт за собой рост цены.
Автор: Медведев Сергей