Парламент Японии проведет учения на случай падения ракеты КНДР
Парламент Японии во время совещания Палаты представителей проведет учения на случай падения ракеты КНДР. Сведения прозвучали в эфире телевизионного канала NHK.
Согласно плану, после включения системы оповещения J-Alert 465 депутатов должны по инструкции покинуть здание, которое, предположительно, может быть разрушено. Соответствующие рекомендации находятся на стадии проработки.
Подобные ученые в Японии перестали быть редкостью, их проводят на улицах Токио и в других крупных городах. Отточенные действия по эвакуации могут спасти людям жизни во время атаки ядерными боеголовками, которые в КНДР разрабатывают якобы для защиты от США.
Ранее японские власти озвучили рекомендации на случай атаки со стороны Кореи.
Согласно плану, после включения системы оповещения J-Alert 465 депутатов должны по инструкции покинуть здание, которое, предположительно, может быть разрушено. Соответствующие рекомендации находятся на стадии проработки.
Подобные ученые в Японии перестали быть редкостью, их проводят на улицах Токио и в других крупных городах. Отточенные действия по эвакуации могут спасти людям жизни во время атаки ядерными боеголовками, которые в КНДР разрабатывают якобы для защиты от США.
Ранее японские власти озвучили рекомендации на случай атаки со стороны Кореи.
Автор: Джанабилова Татьяна П