Из-за ухудшения погоды больницы Москвы работают круглосуточно
По последним сводкам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, из-за ухудшения погодных условий в Москве больницы функционируют с увеличенной нагрузкой.
Так как в московском районе произошло резкое похолодание, подчиненные Департаменту здравоохранения города медицинские учреждения работают в круглосуточном режиме, чтобы в любой момент предоставить помощь гражданам.
Алексей Хрипун сообщает, что для оказания первой помощи работает 1020 бригад Скорой помощи и 150 неотложки, прием пострадавших также происходит круглые сутки.
Так как в московском районе произошло резкое похолодание, подчиненные Департаменту здравоохранения города медицинские учреждения работают в круглосуточном режиме, чтобы в любой момент предоставить помощь гражданам.
Алексей Хрипун сообщает, что для оказания первой помощи работает 1020 бригад Скорой помощи и 150 неотложки, прием пострадавших также происходит круглые сутки.
Автор: Богданова Ярослава