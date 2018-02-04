Минтранс России опроверг информацию о падении пассажира на пути около станции «Кунцевская»
Минтранс России опроверг информацию о падении пассажира на пути около станции метро «Кунцевская». Информация об инциденте ранее была опубликована ИА «Актуальные новости».
Согласно данным, размещенным в официальном Telegram-канале метрополитена Москвы, сведения, растиражированные рядом сетевых изданий, о начатой из-за падения мужчины под поезд проверки, не соответствует действительности.
Согласно данным, размещенным в официальном Telegram-канале метрополитена Москвы, сведения, растиражированные рядом сетевых изданий, о начатой из-за падения мужчины под поезд проверки, не соответствует действительности.
Автор: Джанабилова Татьяна П