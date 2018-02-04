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exclusive / Происшествия

В Омске при обрушении дома погибли два человека
Сегодня 4 февраля произошло обрушение заброшенного двухэтажного здания в центре Омска на улице Нейбута 96. При этом погибли двое мужчин 46 и 51 летнего возраста. Пострадавшие находились на учете ближайшего реабилитационного центра, который находится по улице 10 лет Октября 107. Согласно данным, они пришли разбирать дом на доски, и в какой-то момент на них обрушилась стена.

В Омске при обрушении дома погибли два человека


Первая информация появилась в паблике “Аварийный Омск” в 17-00, а через 10 минут после звонков очевидцев в полицию, на место происшествия выехали 2 единицы и 9 человек с МЧС России в Омской области, а также оперативные службы и следователи, которые изучают все подробности трагедии.
Как позже стало известно, из этого дома расселили всех людей еще в прошлом году, и он был приготовлен к сносу. Для этого был заключен договор между бюджетным учреждением и индивидуальным предпринимателем Жеребцовым. Данная фирма обязана была обеспечить безопасность на участке. Исходя из информации, сегодня только неизвестные проникли на территорию объекта. Самим же предприятием никаких работ не проводилось.

К сожалению это не первый такой случай в Омске, и в 2014 году уже был обвал кирпичной стены, но без погибших и травмированных.

Теперь по факту чрезвычайного происшествия проводятся всевозможные проверки и идет следствие.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 17:26
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