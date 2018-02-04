В центре Москвы возле ст. метро «Сухаревская» мужчина открыл стрельбу и скрылся на Maserati
Сегодня, во второй половине дня в одном из ресторанов в центре Москвы мужчина открыл стрельбу. В результате инцидента ранены двое человек.
Стало известно, что полиция смогла задержать мужчину, который подозревается в ранении охранника ресторана "Круазье" на Малой Сухаревской улице в центре Москвы. Пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщает, что правоохранители разыскивают третьего предполагаемого участника конфликта.
Напомним, в ресторане произошла ссора между двумя посетителями. Один из них, воспользовавшись травматическим оружием, открыл огонь. После этого мужчина скрылся с места происшествия на своём "Maserati". В городе был объявлен план "Перехват".
Стало известно, что полиция смогла задержать мужчину, который подозревается в ранении охранника ресторана "Круазье" на Малой Сухаревской улице в центре Москвы. Пресс-служба ГУ МВД Москвы сообщает, что правоохранители разыскивают третьего предполагаемого участника конфликта.
Напомним, в ресторане произошла ссора между двумя посетителями. Один из них, воспользовавшись травматическим оружием, открыл огонь. После этого мужчина скрылся с места происшествия на своём "Maserati". В городе был объявлен план "Перехват".
Автор: Медведев Сергей