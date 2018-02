Windows 10 Redstone 4 получит минимум 8 инноваций

TimelineГлавной инновацией обновления станет «хронология». На дополнительном экране последних приложений будут выводиться данные обо всех процессах, запущенных в течение минувших 30 дней. Кроме того, часть программ можно будет держать открытыми, однако операционная система при этом будет использовать ресурсы ПК или портативного устройства более экономно. Посредством функции Timeline можно будет переносить данные между разными приборами посредством одной учетной записи. Кнопка включения нового экрана будет располагаться в области Task View.Изменения в рамках Fluent DesignДанная инновация, прежде всего, касается изменений визуальной составляющей операционной системы. В рамках программы Fluent Design, которую Microsoft представила еще в минувшем году, будут внесены определенные корректировки в интерфейс. В частности, на панели инструментов появятся несколько новых кнопок. Примечательно, что в течение года все сайты, программы и приложения от компании должны будут перейти на стандарт Fluent Design. Ранее к подобным мерам прибег и концерн Apple, который начал менять оформление страниц в сети вместе с операционной системой. Microsoft также обновила дизайн таких элементов ОС, как «Настройки», браузер Edge и раздел с контактами по электронной почте и телефонами в случае, если речь идет о мобильной версии операционной системы.Адресная книга My PeopleОпределенным изменениям подверглись и несколько вспомогательных виджетов, которые появились только в двух последних версиях операционной системы. Функция My People получила массу положительных отзывов, ввиду чего компания решила развивать тему. Теперь контакты в самых популярных мессенджерах или ресурсах можно будет встраивать прямо в панель задач. По информации от инсайдеров в компании, в новой версии операционной системы с обновлением Redstone 4 существенно расширится список приложений, работающих совместно с My People. В целом, виджет стал значительно проще в использовании. Благодаря наличию нескольких новых кнопок теперь пользователь сможет написать письмо адресату прямо с десктопа. Также можно будет перетащить новые контакты из раздела My People прямо на панель задач, и наоборот.Nearby ShareДанное нововведение даст возможность обмениваться с другими устройствами на близком расстоянии информацией. Примечательно, что аналогичная технология на протяжении нескольких лет применяется компанией Apple и называется AirDrop. Она дает возможность передать видео и фото без потери качества на большой скорости посредством соединения Bluetooth. В случае положительного ответа всего за несколько секунд, в зависимости от того, насколько велик файл, данные попадают на аппарат. В Windows появится аналогичная функция, которая почти ничем не отличается от «яблочной».Диагностические данныеТеперь Windows будет демонстрировать все данные, которые отправляются в Microsoft при неполадках или проблемах. Кроме того, при каждой необходимости передачи сведений система запросит пароль от пользователя. При желании от фиксации неполадок можно будет отказаться. Для того, чтобы активировать автоматическую передачу данных, придется скачать соответствующее приложение в Microsoft Store. В настойках пользователю представится возможность выбрать типы информации, которую можно будет отправлять в центр поддержки.Параметры масштабирования дисплея и DPIБольшая часть панели управления в новой версии операционной системы получит более современные значки, соответствующие Fluent Design. В частности, это коснется параметров масштабирования дисплея. Для удобства пользователей большая часть функционала опции будет выведена на первую вкладку. Кроме того, в системе юзеры смогут отстроить разделение экрана и разрешения каждого из них. Ранее настройки такого типа были доступны только в приложениях видеоадаптеров.В новой версии системы должен будет появиться более «умный» голосовой помощник Cortana. Кроме того, по аналогии с другими ОС, в Windows будут постоянно высвечиваться запросы об использовании микрофона или камеры. Помимо этого, Microsoft внесла в Redstone 4 ворох других более мелких настроек, которые будут полезны исключительно разработчикам и администраторам. В целом, система получит повышенную производительность и расширенный функционал, оценить которые можно только после выхода обновления.