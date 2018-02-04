Эксперты НГУ создали мессенджер для бизнесменов на основе блокчейна
Эксперты НГУ создали мессенджер для бизнесменов на основе блокчейна. Новинка получила название Chain-Chat. О разработке рассказал автор идеи Александр Балуев.
Балуев вынашивал идею со студенческой скамьи, когда чаты только стали появляться в жизни россиян. Спустя годы ему удалось реализовать свой проект со 100-процентной защитой от хакеров. Мессенджер обладает встроенным искусственным интеллектом, следящим за протоколами защиты.
«Мой проект позволяет людям общаться без сторонней помощи, используя малоизученную блокчейн технологию. Сегодня этот термин у всех на слуху, его используют майнеры и инвесторы, желающие работать в прозрачной финансовой системе. Система децентрализована, поэтому хакеры не смогут нанести пользователям ущерб», - рассказал Балуев.
В марте Chain-chat презентуют инвесторам Технопарка, которым предстоит решить судьбу проекта. Мессенджер появится в свободном доступе через год после одобрения.
Ранее Сбербанк провел через блокчейн первую операцию.
Балуев вынашивал идею со студенческой скамьи, когда чаты только стали появляться в жизни россиян. Спустя годы ему удалось реализовать свой проект со 100-процентной защитой от хакеров. Мессенджер обладает встроенным искусственным интеллектом, следящим за протоколами защиты.
«Мой проект позволяет людям общаться без сторонней помощи, используя малоизученную блокчейн технологию. Сегодня этот термин у всех на слуху, его используют майнеры и инвесторы, желающие работать в прозрачной финансовой системе. Система децентрализована, поэтому хакеры не смогут нанести пользователям ущерб», - рассказал Балуев.
В марте Chain-chat презентуют инвесторам Технопарка, которым предстоит решить судьбу проекта. Мессенджер появится в свободном доступе через год после одобрения.
Ранее Сбербанк провел через блокчейн первую операцию.
Автор: Джанабилова Татьяна П