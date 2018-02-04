Хантсман считает дружественными отношения между народами США и России
Джон Хантсман считает дружественными отношения, сложившиеся между народами США и России на фоне политического противостояния. Заявление посла США в РФ появилось в микроблоге Twitter.
«Отношения между людьми не изменились. Вы можете привести в любую американскую семью россиянина, и они легко найдут общий язык, у меня даже сомнений нет. С правительствами двух стран дела обстоят сложнее, общие интересы страны находят редко, но нужно продолжать выстраивать конструктивный диалог на базе взаимного уважения. Думаю, такая позиция была бы ценнее денег», - написал посол.
Хантсман называет доверие основой движущей силы, позволяющей находить точки соприкосновения. Странам всегда удавалась найти выход из самой запутанной ситуации, поэтому и проблема отношений рано или поздно исчезнет.
Ранее Хантсман оценил русский рок.
«Отношения между людьми не изменились. Вы можете привести в любую американскую семью россиянина, и они легко найдут общий язык, у меня даже сомнений нет. С правительствами двух стран дела обстоят сложнее, общие интересы страны находят редко, но нужно продолжать выстраивать конструктивный диалог на базе взаимного уважения. Думаю, такая позиция была бы ценнее денег», - написал посол.
Хантсман называет доверие основой движущей силы, позволяющей находить точки соприкосновения. Странам всегда удавалась найти выход из самой запутанной ситуации, поэтому и проблема отношений рано или поздно исчезнет.
Ранее Хантсман оценил русский рок.
Автор: Джанабилова Татьяна П