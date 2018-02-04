Собянин: В Москве снегом повалено более двух тысяч деревьев
В Москве, учитывая большое количество выпавшего снега, максимально усилена работа всех служб. Количество пострадавших от снегопада составляет пять человек. Об этом в Twitter доложил москвичам Сергей Собянин.
По официальной информации, вследствие снегопада пострадали пять человек. Сергей Собянин отметил, что, к счастью, число пострадавших москвичей к этому часу не увеличилось. Мэр рассказал, что тяжести снега не выдерживают зеленые насаждения столицы. Уже зафиксированы более двух тысяч случаев падения деревьев.
По официальной информации, вследствие снегопада пострадали пять человек. Сергей Собянин отметил, что, к счастью, число пострадавших москвичей к этому часу не увеличилось. Мэр рассказал, что тяжести снега не выдерживают зеленые насаждения столицы. Уже зафиксированы более двух тысяч случаев падения деревьев.
Автор: Артемов Сергей