Династия Ротшильдов начнет выпуск кошерного шампанского
[i]Династия Ротшильдов, владеющая винным домом "Champagne Barons de Rothschild", начнёт выпускать кошерное розовое шампанское. Это должно разбавить линейку подобных белых вин, над которыми компания работает с 2016 года.
В столице Англии с каждым днём растёт спрос на дорогое шампанское, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только магазины, которые специализируются на винах, но и британские торговые сети.
Производства такого вина не обходится без присмотра раввина. Напиток должен содержать только настоящие ингредиенты, а в его изготовлении должно использоваться сертифицированное оборудование, предназначенное для производства подобных вин. Кроме того, в кошерном вине не используются консерванты и искусственные красители.
Стоит заметить, что производство кошерного шампанского - дорогостоящий процесс, не улучшающий его качество. Но династия Ротшильдов славится своим умением вести финансовые дела и делать выгодные инвестиции. К примеру, недавно она рассталась с частью своих земельных угодий в Австрии, совершив историческую для Европы сделку. По некоторым данным, стоимость составила €90 млн.
Напомним, что Ротшильды являются европейской династией еврейского происхождения, члены семьи занимаются банковскими делами и публичной деятельностью.
В столице Англии с каждым днём растёт спрос на дорогое шампанское, пишет Jewish Chronicle. Этот напиток стали продавать не только магазины, которые специализируются на винах, но и британские торговые сети.
Производства такого вина не обходится без присмотра раввина. Напиток должен содержать только настоящие ингредиенты, а в его изготовлении должно использоваться сертифицированное оборудование, предназначенное для производства подобных вин. Кроме того, в кошерном вине не используются консерванты и искусственные красители.
Стоит заметить, что производство кошерного шампанского - дорогостоящий процесс, не улучшающий его качество. Но династия Ротшильдов славится своим умением вести финансовые дела и делать выгодные инвестиции. К примеру, недавно она рассталась с частью своих земельных угодий в Австрии, совершив историческую для Европы сделку. По некоторым данным, стоимость составила €90 млн.
Напомним, что Ротшильды являются европейской династией еврейского происхождения, члены семьи занимаются банковскими делами и публичной деятельностью.
Автор: Медведев Сергей