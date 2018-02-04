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МТИ: Принцип LEGO применили для модульной микрофлюидной платформы
Исследователи из МТИ (Массачусетского технологического института) применили принцип популярного конструктора LEGO для модульной микрофлюидной платформы. По словам специалистов, посредством каналов на сегментах можно менять расположение деталей даже в активном режиме.

МТИ: Принцип LEGO применили для модульной микрофлюидной платформы


В ходе опыта специалисты применили специальные резиновые прокладки в виде изолирующих элементов модуля. При помощи микрофлюидных чипов ученые провели синтез нескольких жидкостей. По словам исследователей, для каждой стадии им пришлось разрабатывать отдельный цикл, однако в итоге они получили целостную систему.

По словам специалистов, при создании сложных веществ с исходных реагентов возникают определенные неполадки в работе платформы, однако в будущем их планируется искоренить. Исследователи отмечают, что модульность приборов такого типа даст возможность заменять изношенные комплектующие даже во время самой реакции.

Автор: Махов Артем
Вчера, 21:55
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