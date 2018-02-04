Меланья Трамп отказалась выполнять обязанности Первой леди
Меланья Трамп в очередной раз отказалась выполнять обязанности Первой леди. Поведение супруги президента США Дональда Трампа попало на видео и было обнародовано в микроблоге Twitter.
Чета Трамп, сойдя с трапа самолета в Палм-Бич, должна была остановиться для протокольной фотосессии, но Первая леди проигнорировала присутствующих и с «холодным» взглядом прошла к автомобилю. Американский президент позволил сделать пару снимков и, махнув рукой, присоединился к жене.
В последнее время Меланья Трамп часто устраивает саботажи, например, в рабочей поездке по Израилю она отказалась подать мужу руку.
Чета Трамп, сойдя с трапа самолета в Палм-Бич, должна была остановиться для протокольной фотосессии, но Первая леди проигнорировала присутствующих и с «холодным» взглядом прошла к автомобилю. Американский президент позволил сделать пару снимков и, махнув рукой, присоединился к жене.
В последнее время Меланья Трамп часто устраивает саботажи, например, в рабочей поездке по Израилю она отказалась подать мужу руку.
Автор: Джанабилова Татьяна П