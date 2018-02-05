Ученые: Прием ибупрофена при беременности снижает фертильность дочерей
Ученые из французского Института здравоохранения и исследований нашли новое опасное свойство лекарственного препарата ибупрофен. Оказалось, прием таблеток при беременности снижает фертильность (детородные функции) дочерей. Результаты научного труда появились на страницах издания Human Reproduction.
Во время эксперимента ученые изучали ткани 185 яичников, взятых у абортируемых до 12 недели эмбрионов женского пола. Часть тестовых образцов подвергли влиянию ибупрофена, в других вещество уже было, так как некоторые женщины самостоятельно принимали препарат перед операцией.
Анализ данных показал, что после недельного приема ибупрофена у гоноцитов, необходимых для формирования яичников, теряется способность к делению. Многие первичные клетки не выдерживали и погибали, повышая риск еще не рожденного ребенка к развитию бесплодия.
Ранее ученые доказали опасное влияние на эмбрион парацетомола.
Во время эксперимента ученые изучали ткани 185 яичников, взятых у абортируемых до 12 недели эмбрионов женского пола. Часть тестовых образцов подвергли влиянию ибупрофена, в других вещество уже было, так как некоторые женщины самостоятельно принимали препарат перед операцией.
Анализ данных показал, что после недельного приема ибупрофена у гоноцитов, необходимых для формирования яичников, теряется способность к делению. Многие первичные клетки не выдерживали и погибали, повышая риск еще не рожденного ребенка к развитию бесплодия.
Ранее ученые доказали опасное влияние на эмбрион парацетомола.
Автор: Джанабилова Татьяна П