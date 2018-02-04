Состоятельных российских пенсионеров не оставят без пенсий
Опубликованные в СМИ заметки о лишении в текущем году состоятельных российских граждан пенсионных выплат, являются ложными. В Совете Федерации подчеркнули, что данная мера является абсолютно непродуманной и ее введение не планируется.
В различных СМИ появились заметки, что состоятельных россиян, годовой доход которых составляет более 1 млн. рублей, а также лиц, чей оклад в 2,5 раза больше, чем средний по региону, в 2018 году правительство своим решением лишит выплаты пенсий. Глава комитета СФ по вопросам социальной политики опроверг данные слухи, отметив, что подобные меры стали бы не только крайне не популярными среди населения, но также лишенными логики. "Такие меры не планируются", - прокомментировал Валерий Рязанский, возглавляющий комитет по соцполитике, слухи об отмене пенсионных выплат состоятельным российским гражданам.
В различных СМИ появились заметки, что состоятельных россиян, годовой доход которых составляет более 1 млн. рублей, а также лиц, чей оклад в 2,5 раза больше, чем средний по региону, в 2018 году правительство своим решением лишит выплаты пенсий. Глава комитета СФ по вопросам социальной политики опроверг данные слухи, отметив, что подобные меры стали бы не только крайне не популярными среди населения, но также лишенными логики. "Такие меры не планируются", - прокомментировал Валерий Рязанский, возглавляющий комитет по соцполитике, слухи об отмене пенсионных выплат состоятельным российским гражданам.
Автор: Артемов Сергей