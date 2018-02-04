В Афинах анархисты закидали полицию «коктейлями Молотова»
В Афинах (Греция) анархисты закидали полицию самодельными «коктейлями Молотова». Нападение произошло после завершения «контрмитинга». Информация появилась в СМИ.
Сообщается, сегодня в столице Греции проходил санкционированный митинг, получивший название «Македония – это Греция». Мероприятие собрало около полутора миллиона человек. Неподалеку от мирной акции начались беспорядки. Полицейским пришлось применить к нарушителям слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Ранее «коктейлями Молотова» закидывали полицейских в Швеции.
Сообщается, сегодня в столице Греции проходил санкционированный митинг, получивший название «Македония – это Греция». Мероприятие собрало около полутора миллиона человек. Неподалеку от мирной акции начались беспорядки. Полицейским пришлось применить к нарушителям слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Ранее «коктейлями Молотова» закидывали полицейских в Швеции.
Автор: Джанабилова Татьяна П