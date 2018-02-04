Роухани обвинил США в «бессовестном» лицемерии
Хасан Роухани, который является президентом Ирана, обвинил США в бессовестном «лицемерии». По его словам, позиция Вашингтона имеет противоречия в вопросе распространения летального оружия.
«Американцы, которые повсеместно верят в то, что распространение оружия массового поражения является преступлением против всех жителей мира, оказались в центре гонки политических интересов. На самом деле, США пытается просто модернизировать ядерный арсенал, защищаясь от реакции общественности новой доктриной. Данная позиция бессовестна и лицемерна», - заявил Роухани.
По словам президента Ирана, США после принятия доктрины о ядерном потенциале не имеют никакого права заявлять, что на планете настало мирное и осмысленное время. Также Роузани призвал Штаты пересмотреть позицию по распространению вооружения.
«Американцы, которые повсеместно верят в то, что распространение оружия массового поражения является преступлением против всех жителей мира, оказались в центре гонки политических интересов. На самом деле, США пытается просто модернизировать ядерный арсенал, защищаясь от реакции общественности новой доктриной. Данная позиция бессовестна и лицемерна», - заявил Роухани.
По словам президента Ирана, США после принятия доктрины о ядерном потенциале не имеют никакого права заявлять, что на планете настало мирное и осмысленное время. Также Роузани призвал Штаты пересмотреть позицию по распространению вооружения.
Автор: Махов Артем