Open Source Initiative исполнилось 20 лет
Open Source Initiative сегодня исполнилось 20 лет. Открытое программное обеспечение было впервые введено компанией Netscape Communications Corporation, которая таким методом решила привлечь разработчиков.
Причиной введения нового стандарта стала конкуренция вышеуказанного бренда Microsoft Internet Explorer, который располагал обширным штатом сотрудников. В итоге была создана организация Open Source Initiative, отвечающая за продвижение открытого ПО с исходным кодом, доступным для всех желающих.
Среди достоинств открытого исходного кода стоит выделить возможность проведения проверок на предмет уязвимости. Из наиболее известных программ такого типа стоит выделить Linux, PHP и PostgreSQL.
Причиной введения нового стандарта стала конкуренция вышеуказанного бренда Microsoft Internet Explorer, который располагал обширным штатом сотрудников. В итоге была создана организация Open Source Initiative, отвечающая за продвижение открытого ПО с исходным кодом, доступным для всех желающих.
Среди достоинств открытого исходного кода стоит выделить возможность проведения проверок на предмет уязвимости. Из наиболее известных программ такого типа стоит выделить Linux, PHP и PostgreSQL.
Автор: Махов Артем