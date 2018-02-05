В новом трейлере «Ходячих мертвецов» показали противостояние Рика и Нигана
Противостояние Рика и Нигана показали в новом трейлере «Ходячих мертвецов», появившемся на видеохостинге YouTube. Премьера новых серий из второй части восьмого сезона запланирована на 25 февраля.
Пользователи, внимательно посмотревшие трейлер, помимо общих постапокалиптических событий нашли несколько интересных спойлеров, позволяющих понять дальнейший ход событий и исход битвы Рика с кланом Спасителей.
В новых сериях зрителям придется проститься с одним из главных героев, входящих в команду Рика Раймса. Убитый горем бывший полицейский пытается реализовать свой план и уничтожить заклятого врага Нигана. Пока неясно, будет ли эта битва концом сезона или сериала. Возможно, продюсеры решать продлить культовую историю на девятый сезон.
Ранее в кадре «Ходячих» засветился НЛО.
Пользователи, внимательно посмотревшие трейлер, помимо общих постапокалиптических событий нашли несколько интересных спойлеров, позволяющих понять дальнейший ход событий и исход битвы Рика с кланом Спасителей.
В новых сериях зрителям придется проститься с одним из главных героев, входящих в команду Рика Раймса. Убитый горем бывший полицейский пытается реализовать свой план и уничтожить заклятого врага Нигана. Пока неясно, будет ли эта битва концом сезона или сериала. Возможно, продюсеры решать продлить культовую историю на девятый сезон.
Ранее в кадре «Ходячих» засветился НЛО.
Автор: Джанабилова Татьяна П