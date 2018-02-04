В Сети появилось подтверждение информации об экранизации культовой игры Sleeping Dogs
Информация об экранизации популярной игры Sleeping Dogs годичной давности подтверждена. Работа над киноадаптацией увлекательного экшна уже идет, а снимать фильм будет кинокомпания Original Film принадлежащая продюсеру Нилу Морицу, известному по съемках известной франшизы “Форсаж”.
Игра изначально была одной из частей True Crime и принадлежала компании Activision Blizzard, но в дальнейшем была выкуплена Square Enix и получила свое известное до сих пор название – Sleeping Dogs. В планах разработчиков было создание игрового мира до такой степени, чтобы обогнать по популярности лидера такого рода игр – GTA. Однако это так и осталось в планах, хотя и игра получилась очень увлекательной и захватывающей.
В основе сюжета игры и будущего фильма – полицейский Вэй Шень, вернувшийся из Сан Франциско в родной Гонконг, работает он под прикрытием и пытается внедриться в крупнейших мафиозный клан города для дальнейшего его развала.
Главную роль в фильме будет исполнять Донни Йен, один из самых известных китайских актеров, ранее сыгравший в известных фильмах “Ип Ман”, “Звездные войны: Истории”, “Три Икса: Мировое господство” и других. Имена других актеров и постановщика пока неизвестно.
Игра изначально была одной из частей True Crime и принадлежала компании Activision Blizzard, но в дальнейшем была выкуплена Square Enix и получила свое известное до сих пор название – Sleeping Dogs. В планах разработчиков было создание игрового мира до такой степени, чтобы обогнать по популярности лидера такого рода игр – GTA. Однако это так и осталось в планах, хотя и игра получилась очень увлекательной и захватывающей.
В основе сюжета игры и будущего фильма – полицейский Вэй Шень, вернувшийся из Сан Франциско в родной Гонконг, работает он под прикрытием и пытается внедриться в крупнейших мафиозный клан города для дальнейшего его развала.
Главную роль в фильме будет исполнять Донни Йен, один из самых известных китайских актеров, ранее сыгравший в известных фильмах “Ип Ман”, “Звездные войны: Истории”, “Три Икса: Мировое господство” и других. Имена других актеров и постановщика пока неизвестно.
Автор: Тригуб Сергей