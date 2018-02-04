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Эпатажный рок-исполнитель Элис Купер празднует 70-летие
Сегодня, 4 февраля, празднует свой день рождения вот уже 70 лет, эксцентричный американский музыкант и актер Элис Купер. Родителями юбиляра были истинные служители протестантской церкви и воспитали в нем любовь к искусству.

Эпатажный рок-исполнитель Элис Купер празднует 70-летие


В школе Купер, а тогда его все знали, как Винсент Дэймон Фурнье, был активистом и печатал фельетоны в газету для школы.
Рок-музыкой певец занялся еще будучи юношей, позаимствовав у тогда уже всеми известной группы Beatles образ с париками.

Известность шок-рокеру принесли концерты, на которых демонстрировались кровавые сцены с имитированием пыток и моделями казней.

Элис Купер успел сняться в таких картинах как «Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» и «Секстет». Также Купер является ведущим радиопередачи Nights with Alice Cooper.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 19:14
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