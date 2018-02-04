Японцы разгадали магнитную аномалию мюонов
Японские физики выдвинули теорию, что эффекты искривления времени и пространства отвечают за увеличенное значение магнитного момента, присущее мюонам, что вписывается в общую теорию относительности Эйнштейна. В течение 20 лет ученые пытаются разгадать причину наличия у мюонов необъяснимых магнитных свойств.
В Стандартной модели физики мюоном называют неустойчивую элементарную частицу с отрицательным зарядом. Данные корпускулы известны своей магнитной аномалией, над разгадкой которой физики планеты бьются уже более 20 лет. Дело в том, что стандартная физическая модель элементарных частиц дает возможность определять различные свойства отдельных корпускул, в том числе магнитный момент, который показывает значение момента сил, действующих на частичку, находящуюся под воздействием магнитного поля. Для мюонов значение магнитного момента, рассчитанное при помощи теории, намного меньше величины, которую получили опытным путем. Ранее предполагалось, что виной этому являются неизвестные до сих пор частицы, которые образуются при распаде мюонов и влияют на конечные измерения.
Японские физики предложили свою теорию, раскрывающую аномальные магнитные свойства мюонов. В своей работе они предположили, что на магнитный момент могут влиять эффекты искривления пространства и времени, связанные с гравитацией Земли и описанные в общей теории относительности, предложенной Эйнштейном. Научная работа находится на этапе рецензирования, но уже вызвала бурное обсуждение в среде ученых-физиков, в ходе которого многие с энтузиазмом воспринимают смелое предположение японских коллег, а многие указывают на очевидную ошибочность сделанных выводов.
В Стандартной модели физики мюоном называют неустойчивую элементарную частицу с отрицательным зарядом. Данные корпускулы известны своей магнитной аномалией, над разгадкой которой физики планеты бьются уже более 20 лет. Дело в том, что стандартная физическая модель элементарных частиц дает возможность определять различные свойства отдельных корпускул, в том числе магнитный момент, который показывает значение момента сил, действующих на частичку, находящуюся под воздействием магнитного поля. Для мюонов значение магнитного момента, рассчитанное при помощи теории, намного меньше величины, которую получили опытным путем. Ранее предполагалось, что виной этому являются неизвестные до сих пор частицы, которые образуются при распаде мюонов и влияют на конечные измерения.
Японские физики предложили свою теорию, раскрывающую аномальные магнитные свойства мюонов. В своей работе они предположили, что на магнитный момент могут влиять эффекты искривления пространства и времени, связанные с гравитацией Земли и описанные в общей теории относительности, предложенной Эйнштейном. Научная работа находится на этапе рецензирования, но уже вызвала бурное обсуждение в среде ученых-физиков, в ходе которого многие с энтузиазмом воспринимают смелое предположение японских коллег, а многие указывают на очевидную ошибочность сделанных выводов.
Автор: Артемов Сергей