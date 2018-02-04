В Санкт-Петербурге грузовик сбил ребенка насмерть на пешеходном переходе
На пересечении проспектов Дачного и Ветеранов в Санкт-Петербурге грузовик сбил женщину с 5-летним ребёнком, от полученных травм девочка скончалась на месте. Об этом проинформировали в пресс-службе У ГИБДД по региону.
Водитель, находясь за рулем отечественного автомобиля «Валдай», проезжая зону нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на женщину, она пересекала проезжую часть дороги вместе с малолетним ребенком. В результате ДТП пострадавшую в срочном порядке госпитализировали, состояние её здоровья оценивается как среднее, девочка была смертельно травмирована. Согласно информации правоохранительных органов, в настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Водитель, находясь за рулем отечественного автомобиля «Валдай», проезжая зону нерегулируемого пешеходного перехода, совершил наезд на женщину, она пересекала проезжую часть дороги вместе с малолетним ребенком. В результате ДТП пострадавшую в срочном порядке госпитализировали, состояние её здоровья оценивается как среднее, девочка была смертельно травмирована. Согласно информации правоохранительных органов, в настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Автор: Семен Зайцев