Бузову раскритиковали за облизывание микрофона на сцене
Ольга Бузова вновь спровоцировала обсуждения пользователей своей персоны. О время концерта она облизала микрофон. При этом её сценический наряд напоминал купальник.
Пользователи на это отреагировали достаточно резко. Хейтеры заявили, что теперь понимают для чего ей на сцене микрофон при исполнении под фонограмму. Пользователи соцсетей назвали ситуацию «бузовской пошлостью», отметив, что это не первая провокация.
В обсуждениях отметили, что телеведущая «опустилась ниже плинтуса». Некоторые поинтересовались как на это реагирует мать знаменитости. Другие порекомендовали сменить сферу деятельности, гарантируя Бузовой успех в порноиндустрии, сообщает Регион online.
Пользователи на это отреагировали достаточно резко. Хейтеры заявили, что теперь понимают для чего ей на сцене микрофон при исполнении под фонограмму. Пользователи соцсетей назвали ситуацию «бузовской пошлостью», отметив, что это не первая провокация.
В обсуждениях отметили, что телеведущая «опустилась ниже плинтуса». Некоторые поинтересовались как на это реагирует мать знаменитости. Другие порекомендовали сменить сферу деятельности, гарантируя Бузовой успех в порноиндустрии, сообщает Регион online.
Автор: Валерий Антонов