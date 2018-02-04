На Тайване зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4 балла
На Тайване, около города Хуалянь, произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Изначально сообщалось о менее существенной цифре – 5,6 баллов и отсутствии пострадавших.
Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров прямо возле острова Хуалянь. В ходе инцидента ни одна из построек, согласно заявлениям местных представителей МЧС, не пострадала. Отсутствуют жертвы среди жителей и гостей территории, подвергшейся сейсмической активности. Спасатели продолжают тщательны осмотр прилегающей территории на наличие возможных разрушений.
Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 километров прямо возле острова Хуалянь. В ходе инцидента ни одна из построек, согласно заявлениям местных представителей МЧС, не пострадала. Отсутствуют жертвы среди жителей и гостей территории, подвергшейся сейсмической активности. Спасатели продолжают тщательны осмотр прилегающей территории на наличие возможных разрушений.
Автор: Александров Александр