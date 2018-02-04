В Сети разместили фото iPhone X спустя 2 месяца работы
В Сети опубликовали фото iPhone X по прошествии 2-х месяцев эксплуатации. Пользователи форума Reddit высказали недовольство последним смартфоном от компании Apple. Они оказались возмущены плохим качеством дисплея устройства, ставшего самым дорогим в своём сегменте по итогу 2017 года.
Фото быстро распространилось по соцсетям. Как можно заметить на снимке, состояние дисплея сложно назвать хорошим. На поверхности хорошо видны множественные царапины, портящие вид смартфона, который многие называли революционным.
Получить комментарий со стороны представителей компании Apple на сегодня не удалось. При этом многие выразили надежду, что прочность поверхности дисплея будет повышена во избежание появления проблем у покупателей следующей партии девайсов.
Фото быстро распространилось по соцсетям. Как можно заметить на снимке, состояние дисплея сложно назвать хорошим. На поверхности хорошо видны множественные царапины, портящие вид смартфона, который многие называли революционным.
Получить комментарий со стороны представителей компании Apple на сегодня не удалось. При этом многие выразили надежду, что прочность поверхности дисплея будет повышена во избежание появления проблем у покупателей следующей партии девайсов.
Автор: Валерий Антонов