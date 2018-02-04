Покемоны из пародии "Игры престолов" завоевывают Сеть
Сеть покоряет сериал Pokemon Ice and Fire - серия пародийных мультфильмов, появившаяся в YouTube. Авторы пародируют два популярных сериала, объединив героев из "Покемонов" и "Игры престолов" в одной общей истории.
В мультфильмах, выпущенных в жанре пародии, описываются похождения Джона Сноу, Дейнерис Таргариен и прочих персонажей "Игры престолов" при помощи забавных покемонов. Создатели Pokemon Ice and Fire заставили героев пародии охотиться за покемонами, а также вступать в сражения с драконами и белыми ходоками, используя для битвы своих боевых питомцев. Видео мультсериала, пародирующего "Покемонов" и "Игру престолов", появилось на YouTube-канале Cash Sonny и стремительно завоевывает популярность.
В мультфильмах, выпущенных в жанре пародии, описываются похождения Джона Сноу, Дейнерис Таргариен и прочих персонажей "Игры престолов" при помощи забавных покемонов. Создатели Pokemon Ice and Fire заставили героев пародии охотиться за покемонами, а также вступать в сражения с драконами и белыми ходоками, используя для битвы своих боевых питомцев. Видео мультсериала, пародирующего "Покемонов" и "Игру престолов", появилось на YouTube-канале Cash Sonny и стремительно завоевывает популярность.
Автор: Артемов Сергей