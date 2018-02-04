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Уфологи: Иисус является пришельцем и прилетел на Землю с другой планеты
Уфологи нашли ещё одно доказательство, что Иисус является пришельцем и прилетел на Землю с другой планеты. На это указывает сама Вифлеемская звезда и фрески, изображающие Спасителя в странной сфере.

Уфологи: Иисус является пришельцем и прилетел на Землю с другой планеты


Эксперты по внеземным цивилизациям не перестают приводить доказательства теории о внеземном происхождении Иисуса Христа. Уфологи уверены, что он является обыкновенным инопланетянином, прибывшим на Землю. В качестве главного аргумента они приводят описанную в Библии Вифлеемскую звезду, которая появлялась всего дважды и после на небосклоне её не наблюдали. Именно данное свечение, согласно заявлениям экспертов, является обычными лампами космического корабля пришельцев, доставившего Иисуса на Землю.

Второе доказательство уфологов – многочисленные фрески и изображения Сына Божьего. Одной из таких является ручная работа 1350 года, изображающая Иисуса в странной сфере. Вероятнее всего это и был летающий объект, использовавшийся им для перемещения. Также, если верить историкам, в библиотеке Моргана и в музеях Пенсильвании содержится несколько рукописей, подтверждающих теорию об инопланетном происхождении Спасителя.

Автор: Александров Александр
Вчера, 23:15
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