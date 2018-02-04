Зрителей посчитают в российских кинотеатрах нейросетью
В российских кинотеатрах инициировали масштабное тестирование системы с использованием искусственного интеллекта и нейросетей, она позволит сосчитать общее количество зрителей в отечественных кинозалах. Об этом сообщили в компании «Киноплан».
На странице Facebook глава компании сообщил, что дистрибьютеры – специализированные организации, пытаются получить у кинотеатров служебную информацию. Их неоднократно просили подкорректировать выручку, отражаемую в отчётности. Было отмечено, что «находиться на линии соприкосновения» между игроками рынка является большой ответственностью. Претензии дистрибьютеров к зрелищным заведениям и наоборот возникают довольно часто.
Запущенный проект с использованием нейронной сети поможет избежать манипуляций с билетами, отпадёт необходимость в периодических контрольных проверках. Предполагается повышение уровня доверия между всеми участниками кинопроката, рынок станет более цивилизованным и прогрессивным.
На странице Facebook глава компании сообщил, что дистрибьютеры – специализированные организации, пытаются получить у кинотеатров служебную информацию. Их неоднократно просили подкорректировать выручку, отражаемую в отчётности. Было отмечено, что «находиться на линии соприкосновения» между игроками рынка является большой ответственностью. Претензии дистрибьютеров к зрелищным заведениям и наоборот возникают довольно часто.
Запущенный проект с использованием нейронной сети поможет избежать манипуляций с билетами, отпадёт необходимость в периодических контрольных проверках. Предполагается повышение уровня доверия между всеми участниками кинопроката, рынок станет более цивилизованным и прогрессивным.
Автор: Семен Зайцев