В ДТП на Киевской трассе погибли 4 человека
В Ленобласти на шоссе Киевское столкнулись Ford и Audi. Погибли 4 человека, включая маленькую девочку, отмечают СМИ со ссылкой на данные регионального УГИБДД.
Установлено, что инцидент случился 4 февраля приблизительно в 18:00 в Гатчинском районе на 70 км шоссе, неподалеку от АЗС. Ближайший населенный пункт носит название Старое Поддубье. В соответствии с информацией пресс-центра УГИБДД, автомобиль марки Ford перешел на встречную линию движения, после чего столкнулся с Audi.
По итогу столкновения скончались 4 человека: двое мужчин, одна женщина и девочка. Возраст ребенка оценивается в 1-2 года. В салоне Ford находились 5 человек. О пострадавших в Audi информации нет. После ДТП на месте инцидента движение сильно усложнилось. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что пробка растянулась на 5 км.
Установлено, что инцидент случился 4 февраля приблизительно в 18:00 в Гатчинском районе на 70 км шоссе, неподалеку от АЗС. Ближайший населенный пункт носит название Старое Поддубье. В соответствии с информацией пресс-центра УГИБДД, автомобиль марки Ford перешел на встречную линию движения, после чего столкнулся с Audi.
По итогу столкновения скончались 4 человека: двое мужчин, одна женщина и девочка. Возраст ребенка оценивается в 1-2 года. В салоне Ford находились 5 человек. О пострадавших в Audi информации нет. После ДТП на месте инцидента движение сильно усложнилось. Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что пробка растянулась на 5 км.
Автор: Валерий Антонов