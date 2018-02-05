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exclusive / Общество

Более 60% россиян предпочитают проходить лечение дома
Свыше 60% граждан России предпочитают проходить лечение в домашних условиях. Специалисты, сотрудничающие с Фондом общественного мнения, завершили опрос, для которого привлекли к участию добровольцев. Удалось выяснить не только предпочтения в лечении, но и наиболее распространенные вредные привычки.

Более 60% россиян предпочитают проходить лечение дома


К примеру, лишь 32% россиян при заболевании отправляются на прием к врачу. В это время большинство респондентов (63%) отдают предпочтение самолечению в домашних условиях. Вдобавок, специалисты задавали вопросы о контроле своего состояния здоровья россиянами. Положительный ответ предоставили около 70% участников социального исследования. В то же время порядка 65% стараются в случае необходимости проходить диспансеризацию.

Если отмечать физическую активность, то приблизительно 50% респондентов в той или иной степени занимаются спортом. Аналогичный процент россиян подтвердил, что соблюдает выбранный распорядок питания. Курят около 36% опрошенных, еще 15% сообщили об успешной победе над привязанностью к табаку, а 49% респондентов не имеют этой вредной привычки вовсе.

Статистические материалы касательно употребления алкогольных напитков существенно отличаются. По словам 38% респондентов, они употребляют спиртное несколько раз в течение года, еще 21% - потребляют такие напитки несколько раз за месяц, а 8% - выпивают 1-2 раза еженедельно. Доля непьющих россиян составила 28%. Суммарно к исследованию привлекли 1,5 тысячи человек.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 05:02
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