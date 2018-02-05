ФСИН возвратила в казну 1,2 млрд рублей за счет экономии расходов на питание заключенных
ФСИН возвратила в казну денежную сумму в размере 1,2 млрд руб., речь идёт о деньгах, сэкономленных на питании заключенных. Об этом сообщил в массмедиа Валерий Максименко, заместитель директора государственно ведомства.
Рассчитывать рацион питания для заключенных помогает специализированная компьютерная программа. На сегодняшний день питание лица, находящегося в местах лишения свободы, составляет 72 рубля. Максименко сообщил, что при таком финансировании удалось сэкономить, помогла оптимизация системы. К питанию заключенных подошли не формально, а с учётом подсчёта калорийности продуктов, а также экономики, связанной с их производством.
Удалось сократить расходы, составлен чёткий рацион. Он учитывает, сколько кому положено калорий (женщине, мужчине, несовершеннолетнему, и лицу, находящемуся на излечении внутри системы).
Рассчитывать рацион питания для заключенных помогает специализированная компьютерная программа. На сегодняшний день питание лица, находящегося в местах лишения свободы, составляет 72 рубля. Максименко сообщил, что при таком финансировании удалось сэкономить, помогла оптимизация системы. К питанию заключенных подошли не формально, а с учётом подсчёта калорийности продуктов, а также экономики, связанной с их производством.
Удалось сократить расходы, составлен чёткий рацион. Он учитывает, сколько кому положено калорий (женщине, мужчине, несовершеннолетнему, и лицу, находящемуся на излечении внутри системы).
Автор: Семен Зайцев