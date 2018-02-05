Волочкова показала поклонникам своего нового возлюбленного
Анастасия Волочкова показала поклонникам своего нового возлюбленного Михаила Логинова. Мужчина появился в кадре во время записи попыток дочери балерины Арианды выполнить элемент «скрепка».
Известная балерина Анастасия Волочкова продолжает публиковать на своей странице в социальной сети Instagram новые видеозаписи своего времяпровождения с дочерью. В этот раз Арианда попыталась повторить акробатический элемент «скрепка», но после неудачной попытки в кадре показался Михаил Логинов. Несмотря на то, что сама Волочкова всячески отрицала любовные отношения с ним, общий настрой на видео и хорошее отношение дочери указывают на наличие довольно крепких и доверительных отношений в семье.
Ранее Анастасия Волочкова уже показывала на фотографии своего нового возлюбленного на фоне дорогого Mercedes Maybach, но тогда его лицо было закрыто капюшоном.
Известная балерина Анастасия Волочкова продолжает публиковать на своей странице в социальной сети Instagram новые видеозаписи своего времяпровождения с дочерью. В этот раз Арианда попыталась повторить акробатический элемент «скрепка», но после неудачной попытки в кадре показался Михаил Логинов. Несмотря на то, что сама Волочкова всячески отрицала любовные отношения с ним, общий настрой на видео и хорошее отношение дочери указывают на наличие довольно крепких и доверительных отношений в семье.
Ранее Анастасия Волочкова уже показывала на фотографии своего нового возлюбленного на фоне дорогого Mercedes Maybach, но тогда его лицо было закрыто капюшоном.
Автор: Александров Александр