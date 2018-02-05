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Волгоградец воссоздал британский корабль «Виктория» в масштабе 1:84
Волгоградец создал копию знаменитого британского корабля «Виктория». Масштаб модели составляет 1:84 относительно оригинала. Увидеть работу можно на выставке, которая открылась в региональной библиотеке им. Горького.

Волгоградец воссоздал британский корабль «Виктория» в масштабе 1:84


Мероприятие под названием «Земля героев» посвящено победе немецко-фашистских войск под Сталинградом. Для размещения собственных моделей на выставку прибыли мастера из Тулы, Подмосковья, Нижнего Новгорода. Возраст последних колеблется в границах 7 – 52 года. На витринах и стендах размещены образны военной техники. При этом наиболее впечатляющим оказалась модель корабля «Виктория». Создатель этого фрегата в миниатюре отметил, что на завершение копии ему потребовались 3 года.

«Сам делал все чертежи, скачивал из интернета имеющиеся рисунки, подробно изучал. Мачты, палубы вытачивал из дерева», - цитируют СМИ собственника мини-копии корабля.

Оригинальная «Виктория» на сегодняшний день располагается в гавани Портсмута. В самом корабле воссоздали обстановку, соответствующую периоду Трафальгарского сражения, проходившего с участием этого военного судна. На борту тогда находился адмирал Горацио Нельсон. Отметим, что чертежи «Виктории» применялись русскими кораблестроителями в Кронштадте при работе в конце 18-го века. Именно британский фрегат стал образцом создания кораблей «Саратов», «Ростислав» и многих иных.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 06:02
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