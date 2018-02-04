«Дом-2»: Дочь экс-участницы проекта Таты Блюменкранц серьезно больна
Тaтa Блюменкранц, недавно ставшая мамой, делится со своими подписчиками в Instagram радостями, связанными с воспитанием ребёнка. Бывшая участница телепроекта сообщила и о тревожных моментах материнства, в том числе о серьезной болезни дочери.
Блюменкранц делится с фолловерами заботами по уходу за дочерью. Молодая мама сообщила, что когда у девочки была температура 39,5, её пришлось сбивать при помощи укола. В массмедиа ранее сообщалось, что экс-участница «Дома-2» узаконила свои отношения со своим возлюбленным, в настоящее время супруги воспитывают ребенка. Девушка рассказала, что её муж, когда у девочки резко повысилась температура, пошёл в аптеку за лекарствами, а она вызвала врача. Молодая мама не сообщила о диагнозе, вызвавшем изменение температуры.
Пользователи Сети, проанализировав симптомы ребёнка, сделали вывод, что у Бэтти, возможно, могут прорезаться молочные зубы. Тата Блюменкранц написала, что её дочь недавно начала вставать на ножки и делать первые шаги.
Блюменкранц делится с фолловерами заботами по уходу за дочерью. Молодая мама сообщила, что когда у девочки была температура 39,5, её пришлось сбивать при помощи укола. В массмедиа ранее сообщалось, что экс-участница «Дома-2» узаконила свои отношения со своим возлюбленным, в настоящее время супруги воспитывают ребенка. Девушка рассказала, что её муж, когда у девочки резко повысилась температура, пошёл в аптеку за лекарствами, а она вызвала врача. Молодая мама не сообщила о диагнозе, вызвавшем изменение температуры.
Пользователи Сети, проанализировав симптомы ребёнка, сделали вывод, что у Бэтти, возможно, могут прорезаться молочные зубы. Тата Блюменкранц написала, что её дочь недавно начала вставать на ножки и делать первые шаги.
Автор: Семен Зайцев