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Meizu Pro 6S получил улучшенную камеру и продолжительное время автономной работы
Современный смартфон Meizu Pro 6S получил улучшенную основную камеру и продолжительное время автономно работы. Этого удалось достичь благодаря замене аккумулятора на более ёмкий аналог.

Meizu Pro 6S получил улучшенную камеру и продолжительное время автономной работы


После выхода модели Meizu Pro 6 многие эксперты были приятно удивлены наличием весьма внушительных технических характеристик. Модель оснащалась 5,2-дюймовым экраном с защитным стеклом Gorilla Glass 3. За быстродействие отвечал 10-ядерный процессор MediaTek Helio X25, а в паре с ним работали 4 ГБ ОЗУ. Собственная память устройства насчитывала 64 Гб без возможности подключить флеш-накопитель. Главными недочётами стали основная камера и малый объём аккумулятора. В первом случае использовалась матрица IMX 230, а во втором - всего 2560 мА\ч.

После выхода Meizu Pro 6S эксперты сразу же отметили, что гаджет не изменился ни внешне, ни по техническому оснащению. Практически всё осталось без изменений, за исключением камеры на тыльной стороне смартфона и его батареи. Теперь же любители фотографии смогут оценить более совершенную матрицу IMX 386, а за время автономной работы отвечает аккумулятор на 3060 мАч. Стоимость нового гаджета на рынке Китая не больше $400, что составляет около 22 тыс. рублей.

Автор: Александров Александр
Сегодня, 06:30
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