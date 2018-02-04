В Москве за выходные выпало свыше 100% месячной нормы осадков
В Москве за выходные зарегистрировано выпадение осадков в количестве более 100% от месячной нормы. Подчеркивается, что в период с 06:00 до 18:00 4 февраля в столице повышение уровня влаги достигло 19 мм, что эквивалентно 53% нормированного показателя.
С утра субботы и до вечера воскресенья зафиксированы осадки на уровне 38 мм. Соответствующие данные представили работники Гидрометцентра России. В соответствии с информацией главной горстанции, прирост достиг отметки в 105% от среднемесячной нормы, насчитывающей 36 мм.
Прошлый рекорд зарегистрировали в 2013-м году. Тогда выпали 18 мм в пересчете на влагу.
С утра субботы и до вечера воскресенья зафиксированы осадки на уровне 38 мм. Соответствующие данные представили работники Гидрометцентра России. В соответствии с информацией главной горстанции, прирост достиг отметки в 105% от среднемесячной нормы, насчитывающей 36 мм.
Прошлый рекорд зарегистрировали в 2013-м году. Тогда выпали 18 мм в пересчете на влагу.
Автор: Валерий Антонов