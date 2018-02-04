СМИ: Самого юного участника «Битв экстрасенсов» преследует маньяк
В полицию за помощью обратился наиболее юный участник популярного шоу «Битвы экстрасенсов», речь шла об угрозах и преследованиях со стороны неадекватного фаната. Житель Геленджика преследует Никиту Турчина.
По информации участника популярного проекта, вначале были безобидные, как он полагал, признания в любви магу в социальных сетях. Вскоре начались угрозы, причём не только ему, но и семье. Юноша обеспокоен происходящим, он не знает, как это может отразиться на его карьере. Вначале участник телешоу не придал значения активности фаната. Маг привёл пример, сообщив, что у Ольги Бузовой «таких полно». Вскоре оказалось, что его преследует, как он полагает, больной человек. Началась травля Никиты Турчина в интернете, угрозы вскоре посыпались и на девушку, с которой он встречается. Вслед за этим фанат стал угрожать его родителям.
Турчин сообщил, что благодаря популярной телепередаче он прославился, но не намерен терпеть угрозы и чрезмерную назойливость по отношению к себе и его близким. Молодой человек решил подать заявление в прокуратуру, речь идёт о необходимости принять соответствующие меры.
По информации участника популярного проекта, вначале были безобидные, как он полагал, признания в любви магу в социальных сетях. Вскоре начались угрозы, причём не только ему, но и семье. Юноша обеспокоен происходящим, он не знает, как это может отразиться на его карьере. Вначале участник телешоу не придал значения активности фаната. Маг привёл пример, сообщив, что у Ольги Бузовой «таких полно». Вскоре оказалось, что его преследует, как он полагает, больной человек. Началась травля Никиты Турчина в интернете, угрозы вскоре посыпались и на девушку, с которой он встречается. Вслед за этим фанат стал угрожать его родителям.
Турчин сообщил, что благодаря популярной телепередаче он прославился, но не намерен терпеть угрозы и чрезмерную назойливость по отношению к себе и его близким. Молодой человек решил подать заявление в прокуратуру, речь идёт о необходимости принять соответствующие меры.
Автор: Семен Зайцев