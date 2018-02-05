Заводскую гарантию Bugatti Veyron решено продлить до 15 лет
Заводская гарантия гиперкара Bugatti Veyron будет продлена на срок до 15 лет, о чём сообщили непосредственно официальные представители премиального бренда. Также в компании намерены разработать гибкую систему, для нужд владельцев фирменного автомобиля.
Bugatti Veyron является одним из самых дорогих и быстрых серийный автомобилей в мире. Это связано не только с самой стоимостью транспортного средства, но и его содержанием. Расходные материалы обходились покупателям в довольно внушительную сумму, а непродолжительная гарантия делала эксплуатацию гиперкара очень затратным занятием. В связи с этим руководство автомобилестроительной корпорации пересмотрело своё решение по гарантийному сроку и продлило его до 15 лет. Причём покупатель может выбрать именно тот вариант, который его максимально устроит. В частности, можно заказать услуги не только замены деталей двигателя, но и других систем машины, а также отделки салона или кузовных элементов.
В корпорации объяснили, что часть владельцев Bugatti Veyron используют гиперкар как выставочный экспонат, но есть и те, кто ежедневно выезжает на транспортном средстве на дорогие общего пользования и треки. Именно на них сделали акцент в компании, когда увеличивали сроки гарантии.
Bugatti Veyron является одним из самых дорогих и быстрых серийный автомобилей в мире. Это связано не только с самой стоимостью транспортного средства, но и его содержанием. Расходные материалы обходились покупателям в довольно внушительную сумму, а непродолжительная гарантия делала эксплуатацию гиперкара очень затратным занятием. В связи с этим руководство автомобилестроительной корпорации пересмотрело своё решение по гарантийному сроку и продлило его до 15 лет. Причём покупатель может выбрать именно тот вариант, который его максимально устроит. В частности, можно заказать услуги не только замены деталей двигателя, но и других систем машины, а также отделки салона или кузовных элементов.
В корпорации объяснили, что часть владельцев Bugatti Veyron используют гиперкар как выставочный экспонат, но есть и те, кто ежедневно выезжает на транспортном средстве на дорогие общего пользования и треки. Именно на них сделали акцент в компании, когда увеличивали сроки гарантии.
Автор: Александров Александр