Появился трейлер спин-оффа "Звездных войн" про Хана Соло
В YouTube появился первый трейлер второго спин-оффа во вселенной Звездных войн. На этот раз в центре сюжета будет история контрабандиста Хана Соло.
Компания Disney выпустит новую часть саги о временах молодости Хана Соло, в ней будет рассказана история встречи и начала дружбы преступника и Чубакки. Снимать картину будет режиссер Рон Ховард.
Показ фильма та территории России будет 24 мая 2018 года.
Компания Disney выпустит новую часть саги о временах молодости Хана Соло, в ней будет рассказана история встречи и начала дружбы преступника и Чубакки. Снимать картину будет режиссер Рон Ховард.
Показ фильма та территории России будет 24 мая 2018 года.
Автор: Северов Андрей