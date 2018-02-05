Мэр Москвы Сергей Собянин объявил свободное посещение школ из-за снегопада
По причине сильного снегопада в Москве мэр столицы Сергей Собянин объявил свободное посещение школ учащимися. Из-за непогоды, начавшейся с минувших выходных, имеются пострадавшие, медучреждения перешли на круглосуточный режим работы.
О позволении школьникам посещать учебное заведение на усмотрение их родителей или опекунов Сергей Собянин проинформировал через соцсеть Twitter. Мэр пояснил: сильный снегопад продолжится в Московской области в понедельник и вторник, что существенно ухудшит дорожно-транспортную обстановку в Москве и по региону, потому порекомендовал, в случае возможности, пересидеть это время дома, не совершая поездок на дальние расстояния, а также не пользоваться личным автомобилем.
По словам сотрудников Гидрометцентра, снегопады подобной интенсивности имеют место раз в столетие. За 2 дня в столице выпало свыше 100 % снежных осадков от месячной нормы, непогода уже унесла жизнь 1 человека. За минувшее воскресенье сотрудники коммунальной службы вывезли с городских улиц более 950 тыс. куб. метров снега.
О позволении школьникам посещать учебное заведение на усмотрение их родителей или опекунов Сергей Собянин проинформировал через соцсеть Twitter. Мэр пояснил: сильный снегопад продолжится в Московской области в понедельник и вторник, что существенно ухудшит дорожно-транспортную обстановку в Москве и по региону, потому порекомендовал, в случае возможности, пересидеть это время дома, не совершая поездок на дальние расстояния, а также не пользоваться личным автомобилем.
По словам сотрудников Гидрометцентра, снегопады подобной интенсивности имеют место раз в столетие. За 2 дня в столице выпало свыше 100 % снежных осадков от месячной нормы, непогода уже унесла жизнь 1 человека. За минувшее воскресенье сотрудники коммунальной службы вывезли с городских улиц более 950 тыс. куб. метров снега.
Автор: Воробьева Алина