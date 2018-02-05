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exclusive / Технологии

Пользователям начнут платить за просмотр порно
В рамках технологического стартапа, который получил название Vice Industry Token, планируется платить зрителям порно. Так, начинающие предприниматели намерены развить свой новый развлекательный проект.

Пользователям начнут платить за просмотр порно


Сообщается, что юзеров вознаградят токенами VIT, которые впоследствии можно будет обменять на скидки или подписки на различные интернет-ресурсы, содержащие аналогичный контент. По словам создателя стартапа Стюарта Жункана, классическая модель монетизации уже давно осталась в прошлом, а внимание целевой аудитории является весьма ценным фактором. Он разработал концепцию внимания: распространители порнографического контента должны активно взаимодействовать со зрителями и платить им за проявленный интерес.

Для получения оплаты юзерам придется выполнить ряд заданий, объявленных кураторами сайтов, участвующих в эксперименте. Токены должны распространяться, как между пользователями, так и среди производителей контента. У владельцев своеобразной валюты появится возможность получить скидку в 80% на премиальный аккаунт сайтов-партнеров.

Отмечается, что с 15 февраля раздавать токены начнет блокчейн-проект Vice Industry Token Inc.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 08:56
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