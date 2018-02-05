Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал победу на выборах
Консерватор Никос Анастасиадис одержал победу на прошедших выборах президента Кипра в рамках второго тура. После обработки 95% бюллетеней политик опередил оппонента более чем на 10%.
Голосование состоялось в прошедшее воскресенье, 4 февраля. Так, Никосу Анастасиадису отдали предпочтение почти 56% пришедших на выборы. На втором месте оказался Ставрос Малас с показателем 44,1%. По словам аналитиков, явка в рамках второго тура составила 73%.
Неделей ранее прошел первый тур президентских выборов. Тогда Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов, а его оппонент на 5% меньше.
Консерватор выдвигался на выборы от правой партии «Демократическое собрание», главной которой выступал с 1997 года до избрания президентом. Данная политическая организация выступает за поддержку частной инициативы, сокращение налогов и интеграцию в ЕС.
С точки зрения формальности Малас выдвигался в качестве независимого кандидата, но в то же время его активно поддерживала Прогрессивная партия трудового народа, являющаяся второй по величине на Кипре. Ее сторонники стараются придерживаться позиций ленинизма-марксизма, организация была создана на базе Коммунистической партии в 1941 году.
Голосование состоялось в прошедшее воскресенье, 4 февраля. Так, Никосу Анастасиадису отдали предпочтение почти 56% пришедших на выборы. На втором месте оказался Ставрос Малас с показателем 44,1%. По словам аналитиков, явка в рамках второго тура составила 73%.
Неделей ранее прошел первый тур президентских выборов. Тогда Никос Анастасиадис набрал 35,5% голосов, а его оппонент на 5% меньше.
Консерватор выдвигался на выборы от правой партии «Демократическое собрание», главной которой выступал с 1997 года до избрания президентом. Данная политическая организация выступает за поддержку частной инициативы, сокращение налогов и интеграцию в ЕС.
С точки зрения формальности Малас выдвигался в качестве независимого кандидата, но в то же время его активно поддерживала Прогрессивная партия трудового народа, являющаяся второй по величине на Кипре. Ее сторонники стараются придерживаться позиций ленинизма-марксизма, организация была создана на базе Коммунистической партии в 1941 году.
Автор: Валерия Орлова