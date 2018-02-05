В Великобритании родился ягнёнок с 5-ю лапами
В Великобритании, в графстве Дарем, на свет появился ягнёнок с 5-ю лапами. Хозяин животного назвал его Надеждой, не предполагая, что родившееся с мутацией животное выживет, однако ему исполнилось уже 2 недели, и, по словам местного ветеринара, жизни парнокопытному млекопитающему ничего не угрожает.
Фермер разместил на просторах интернета снимок ягнёнка с 5-ю лапами, из которого видно, что лишняя конечность торчит у него из правого бока и, как остальные 4, имеет копыто. Специалист, осмотревший животное, пояснил: подобные аномалии значительно сокращают продолжительность жизни представителей фауны, однако в данном случае имеет место исключение: 5-я лапа даже не требует удаления, так как не задевает важных для существования внутренних органов.
Между тем родившегося в конце января в Индонезии телёнка без двух передних лап пользователи Сети предложили усыпить, так как его хождение на двух конечностях в вертикальном положении вызвало у интернет-аудитории жалость.
Фермер разместил на просторах интернета снимок ягнёнка с 5-ю лапами, из которого видно, что лишняя конечность торчит у него из правого бока и, как остальные 4, имеет копыто. Специалист, осмотревший животное, пояснил: подобные аномалии значительно сокращают продолжительность жизни представителей фауны, однако в данном случае имеет место исключение: 5-я лапа даже не требует удаления, так как не задевает важных для существования внутренних органов.
Между тем родившегося в конце января в Индонезии телёнка без двух передних лап пользователи Сети предложили усыпить, так как его хождение на двух конечностях в вертикальном положении вызвало у интернет-аудитории жалость.
Автор: Воробьева Алина