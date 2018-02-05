Следующая Call of Duty будет названа Black Ops 4
Появилась информация о том, что следующая версия знаменитой игры Call of Duty получит официальное название Black Ops 4. Такими сведениями поделились представители портала VGCultureHQ.
Новая часть популярного гейма выйдет на PS4, ПК, Xbox One, и Nintendo Switch. Действие Black Ops 4 будет разворачиваться в современности. О том, что произойдет возвращение серии, свидетельствует вакансия, обнародованная на сайте Treyarch. При этом вариация для Switch станет поддерживать опции гибридной консоли.
Информацию о предстоящем выходе следующей серии Call of Duty опубликовал и Youtube-блогер AUGMC. Аналитики предсказывают, что новая часть игры появится в этом году, но когда именно будет анонсирован гейм, никто не знает.
Новая часть популярного гейма выйдет на PS4, ПК, Xbox One, и Nintendo Switch. Действие Black Ops 4 будет разворачиваться в современности. О том, что произойдет возвращение серии, свидетельствует вакансия, обнародованная на сайте Treyarch. При этом вариация для Switch станет поддерживать опции гибридной консоли.
Информацию о предстоящем выходе следующей серии Call of Duty опубликовал и Youtube-блогер AUGMC. Аналитики предсказывают, что новая часть игры появится в этом году, но когда именно будет анонсирован гейм, никто не знает.
Автор: Валерия Орлова