Во время схода лавины на итальянском курорте Кампо Фелче погибли 2 человека
Недалеко от Рима, на лыжном курорте Кампо Фелче, сошла лавина. Пострадали три человека, двое из них скончались.
Курорт расположен в нескольких часах езды от столицы Италии. Катающиеся туристы попали под лавину за пределами безопасной трассы, ее вызвали мощные снегопады, которые прошли в районе курорта.
Спасатели при поиске пропавших использовали вертолет и собак. Один из троих лыжников спасся и был эвакуирован к медикам.
Курорт расположен в нескольких часах езды от столицы Италии. Катающиеся туристы попали под лавину за пределами безопасной трассы, ее вызвали мощные снегопады, которые прошли в районе курорта.
Спасатели при поиске пропавших использовали вертолет и собак. Один из троих лыжников спасся и был эвакуирован к медикам.
Автор: Северов Андрей