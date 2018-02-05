В Петербурге неизвестный со стрельбой ограбил секс-шоп
В Петербурге неизвестный в маске ворвался секс-шоп с целью его ограбления. Инцидент был зафиксирован в прошедшее воскресенье, 4 февраля, на Алтайской улице. Об этом рассказали представители главка по Северной столице.
По информации полиции, злоумышленник зашел в магазин интимных товаров и произвел выстрел из пистолета в стену. Запугав продавца, он похитил из кассы денежные средства и быстро скрылся с места инцидента. Предварительно подсчитано, что материальный ущерб составил 4,5 тысячи рублей.
По факту случившегося правоохранители завели уголовное дело. Сейчас полиция Санкт-Петербурга занимается поиском предполагаемого преступника.
По информации полиции, злоумышленник зашел в магазин интимных товаров и произвел выстрел из пистолета в стену. Запугав продавца, он похитил из кассы денежные средства и быстро скрылся с места инцидента. Предварительно подсчитано, что материальный ущерб составил 4,5 тысячи рублей.
По факту случившегося правоохранители завели уголовное дело. Сейчас полиция Санкт-Петербурга занимается поиском предполагаемого преступника.
Автор: Валерия Орлова