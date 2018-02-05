В Уфе мужчину три года удерживали в трудовом рабстве
44-летний житель Москвы приехал в Уфу в поисках работы, но у него забрали документы. Только спустя 3 года благодаря волонтерскому движению "Альтернатива" всё же удалось освободить его из настоящего рабства.
Как и на всех типичных заработках мужчине предложили поработать на стройке. После согласия работодатель забрал документы и запер его в квартире. Без присмотра "хозяина" не разрешалось выходить из квартиры. На стройку мужчину вывозили каждый день и привозили обратно. Контроль настолько был тотальным, что отслеживалось, с кем и в каких условиях общается работник.
Вызвать резонанс мужчине удалось через 3 года, когда смог обратиться к правозащитникам, сообщает движение "Альтернатива". Именно эта волонтёрская организация проводила операцию по его освобождению из рабства. После чего помогут в восстановлении документов и "жертва
рабства" сможет наконец-то вернуться домой.
Напоминаем, что согласно ст. 4 Трудового кодекса РФ принудительный труд в каких-либо формах запрещён.
Как и на всех типичных заработках мужчине предложили поработать на стройке. После согласия работодатель забрал документы и запер его в квартире. Без присмотра "хозяина" не разрешалось выходить из квартиры. На стройку мужчину вывозили каждый день и привозили обратно. Контроль настолько был тотальным, что отслеживалось, с кем и в каких условиях общается работник.
Вызвать резонанс мужчине удалось через 3 года, когда смог обратиться к правозащитникам, сообщает движение "Альтернатива". Именно эта волонтёрская организация проводила операцию по его освобождению из рабства. После чего помогут в восстановлении документов и "жертва
рабства" сможет наконец-то вернуться домой.
Напоминаем, что согласно ст. 4 Трудового кодекса РФ принудительный труд в каких-либо формах запрещён.
Автор: Медведев Сергей