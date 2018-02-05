Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018
exclusive / Технологии

Крупнейший японский мессенджер LINE может стать обменником криптовалюты
Японский мессенджер LINE может стать обменником криптовалюты. По информации от представителей компании LINE Corp, в настоящее время в приложении имеется платежная система, объем транзакций которой за минувший год составил 2,7 миллиарда долларов.

Крупнейший японский мессенджер LINE может стать обменником криптовалюты


За работу будущего обменника будет отвечать подразделение LINE Financial Corporation. В настоящее время заявка на создание приложения находится на рассмотрении в Агентстве финансовых услуг Японии. Программа будет работать только на территории страны, однако в будущем не исключается и ее выход на мировой рынок.

LINE также может перейти на шифрование по блокчейну, что существенно увеличит уровень безопасности при сохранении личных данных. Приложение можно будет применять не только для обмена и транзакций по криптовалютам, но и для выплат за услуги ЖКХ и налогов. В настоящее время подобная практика активно используется в Тайвани. Технологией такого типа ранее также заинтересовался Telegram. Разработчик Павел Дуров отметил, что собирается внедрить в приложение электронные кошельки, которые смогут работать с криптовалютами.

Автор: Махов Артем
Сегодня, 09:52
Читайте также
В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с
Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего
Гройсман объяснил последнее место Украины в
Погибшего в Сирии пилота представили к званию
США рассматривают возможность введения нефтяного
Суд 1 марта рассмотрит жалобу Siemens из-за
На открытии Олимпиады состоится встреча глав
В Кемерово продлили режим «черного неба»
Эксперты: Криптовалюта Ripple XPR наиболее
В Великобритании родился ягнёнок с 5-ю лапами
Действующий президент Кипра Анастасиадис одержал
Волгоградец воссоздал британский корабль
Добавление комментария
Последние новости
05.02, 17:08 В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с помощью
05.02, 17:05 Сотрудники ГИБДД задержали актера-нарушителя Алексея
05.02, 16:57 Задержали 5 жителей Ангарска прокопавших 125 метров для
05.02, 16:50 Мажоры проехались по встречной полосе на набережной в
05.02, 16:43 Дана Борисова рассказала, что продает свои шубы, чтобы
05.02, 16:37 Ученые: Цветы появились 150 миллионов лет назад
05.02, 16:30 В Самаре в жилом доме взорвался газ
05.02, 16:23 Пользователи в восторге от нового штаба Apple за
05.02, 16:17 Litecoin откроет собственный платёжный сервис
05.02, 16:10 Ученые доказали нашествие "Великой языческой армии" на
05.02, 16:03 Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего из-за
05.02, 15:57 Nokia 7 Plus получит 6-дюймовый дисплей и сдвоенную
05.02, 15:50 На Бермудских островах инопланетяне похитили большие
05.02, 15:43 Яндекс.Браузер начал фильтровать рекламу
05.02, 15:37 Ученые: Умеренное употребление алкоголя оказывает
05.02, 15:30 Арктические озера стали причиной увеличения объёма
05.02, 15:23 Mitsubishi Pajero получил юбилейную версию
05.02, 15:17 Ученые: 13 тысяч лет назад Земля пережила огненный
05.02, 15:10 LG прекращает производство смартфонов и уходит с рынка
05.02, 15:03 Ким Кардашьян показала лицо дочери Чикаго