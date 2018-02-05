Крупнейший японский мессенджер LINE может стать обменником криптовалюты
Японский мессенджер LINE может стать обменником криптовалюты. По информации от представителей компании LINE Corp, в настоящее время в приложении имеется платежная система, объем транзакций которой за минувший год составил 2,7 миллиарда долларов.
За работу будущего обменника будет отвечать подразделение LINE Financial Corporation. В настоящее время заявка на создание приложения находится на рассмотрении в Агентстве финансовых услуг Японии. Программа будет работать только на территории страны, однако в будущем не исключается и ее выход на мировой рынок.
LINE также может перейти на шифрование по блокчейну, что существенно увеличит уровень безопасности при сохранении личных данных. Приложение можно будет применять не только для обмена и транзакций по криптовалютам, но и для выплат за услуги ЖКХ и налогов. В настоящее время подобная практика активно используется в Тайвани. Технологией такого типа ранее также заинтересовался Telegram. Разработчик Павел Дуров отметил, что собирается внедрить в приложение электронные кошельки, которые смогут работать с криптовалютами.
За работу будущего обменника будет отвечать подразделение LINE Financial Corporation. В настоящее время заявка на создание приложения находится на рассмотрении в Агентстве финансовых услуг Японии. Программа будет работать только на территории страны, однако в будущем не исключается и ее выход на мировой рынок.
LINE также может перейти на шифрование по блокчейну, что существенно увеличит уровень безопасности при сохранении личных данных. Приложение можно будет применять не только для обмена и транзакций по криптовалютам, но и для выплат за услуги ЖКХ и налогов. В настоящее время подобная практика активно используется в Тайвани. Технологией такого типа ранее также заинтересовался Telegram. Разработчик Павел Дуров отметил, что собирается внедрить в приложение электронные кошельки, которые смогут работать с криптовалютами.
Автор: Махов Артем